Marcelino ya es el técnico con más partidos con el Villarreal (260)

Antes de iniciarse el encuentro, en el videomarcador del estadio se proyectaron imágenes de la trayectoria del asturiano en el club.
El asturiano superó los 259 que acumuló el chileno Manuel Pellegrini, que dirigió al equipo 'groguet' entre 2004 2009 y que este sábado estaba también en La Cerámica, puesto que ahora dirige al Betis.
Marcelino vive su segunda etapa en el Villarreal, club al que llegó en 2012 cuando estaba en Segunda División y al que condujo esa misma campaña al ascenso. Dejó el banquillo del club en 2016 y regresó con la temporada 2023-24 ya empezada. Hasta este encuentro ante el Betis, su balance era de 128 triunfos, 66 empates y 65 derrotas.
Solo Marcelino y Pellegrini han superado los 200 encuentros al frente del Villarreal y además de ellos únicamente otros cinco pasaron la barrera de los 100. Fueron Javi Calleja (131), Unai Emery (128), Benito Floro (115), Juan Carlos Garrido y José Antonio Irulegui (106 ambos) EFE
