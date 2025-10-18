Marcelino ya es el técnico con más partidos con el Villarreal (260)

Vila-real (Castellón), 18 oct (EFE).- Marcelino García Toral se convirtió este sábado en el entrenador con más partidos al frente del Villarreal al alcanzar los 260 en el encuentro que su equipo disputó ante el Betis en La Cerámica.