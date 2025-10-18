Mbappé y Mastantuono confirman su buen estado

Fueron las cinco bajas en la última sesión de trabajo del Real Madrid en su ciudad deportiva. Con Dani Ceballos como nuevo integrante de la enfermería tras sufrir esta semana un leve problema muscular, una sobrecarga en el isquio izquierdo, que en principio le dejará fuera del equipo ante el Getafe el domingo y frente al Juventus el miércoles en la Liga de Campeones.

Huijsen tiene esa fecha como objetivo para reaparecer tras perderse por problemas musculares en el sóleo los dos partidos con la selección española y no llegar a tiempo para jugar en Getafe. El sábado se mantuvo al margen del grupo con trabajo específico de recuperación.

El resto de la plantilla madridista se ejercitó con intensidad bajo la dirección de Xabi Alonso en el último entrenamiento antes de la toma de decisiones en los cambios que realizará en el equipo titular que iniciará el partido en el Coliseum. Respecto al último encuentro de LaLiga antes del parón de octubre, el triunfo ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, pierde a Huijsen y Ceballos.

Tendrá que decidir si el argentino Mastantuono está para mantenerse como titular, tras ejercitarse de nuevo con normalidad el sábado sin molestias de la sobrecarga muscular que sufría, y también el francés Mbappé. Todo apunta a que podrá jugar de inicio el jugador en mejor racha goleadora (14 goles en 10 partidos), sonriente en el entrenamiento y bromista. Sin mostrar ningún gesto de molestia en el tobillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el inicio de la mañana con trabajo de gimnasio, Xabi Alonso mostró uno de los ejercicios en los que sus jugadores trabajan con más intensidad la presión. Mbappé recibió el peto morado, que lo besó elevándolo al cielo entre bromas, para formar equipo con Arda Güler, Brahim Díaz, David Alaba, Raúl Asencio y Álvaro Carreras.

Divididos en tres equipos y con Thibaut Courtois y Ferland Mendy como jugadores 'comodines', que podían tocar el balón a favor del equipo que tenía la posesión, el ejercicio consistía en mantener la posesión ante la presión del rival y, el que robaba, tenía que marcar en una de las cuatro porterías pequeñas que delimitaban el campo de dimensiones reducidas.

Por segundo día estuvieron en el grupo los brasileños Vinícius, Militao y Rodrygo, el francés Eduardo Camavinga, el turco Güler y Brahim, que jugó con Marruecos, tras regresar de sus respectivas selecciones.

Con buen ambiente cerró el Real Madrid la preparación de su regreso a LaLiga Santander, con la defensa del liderato que realizará en el Coliseum de Getafe el domingo (21:00 horas), conociendo los resultados de sus rivales directos.