Paraguayo Robles anota en la Liga boliviana

Merardo David Robles Amarilla, natural de Paraguarí, con pasado en Sol de América, 12 de Octubre de Itauguá, Rubio Ñu, entre otros clubes, registró una anotación para Guabirá, que perdió de visitante contra Tomayapo 3-2.

Lea más: Diego Gómez, lesionado en Inglaterra

El zaguero central lleva cinco goles en 27 partidos en la temporada con el elenco rojo de la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz.

Pese a la derrota, Guabirá marcha en la parte alta de la clasificación del fútbol de vecino país, en el quinto puesto, con 34 puntos. El líder es Always Ready, con 55, seguido por The Strongest, con 52.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el conjunto de Montero también milita el zaguero compatriota Milciades Portillo.