Diego Gómez resintió su lesión en el triunfo de Brighton sobre Newcastle

El mediocampista ofensivo, oriundo de San Juan Bautista (Misiones), había participado en la reciente gira asiática con la selección paraguaya, en la que había sufrido una contusión en el muslo en el duelo contra Corea del Sur, obligando a su cambio en aquel encuentro, dando lugar a Alejandro Romero Gamarra, y requiriendo cuidados especiales del cuerpo médico albirrojo.

A pesar de este inmediato antecedente, el entrenador estadounidense de las “gaviotas”, Fabian Marc Hurzeler, decidió alinearlo desde el inicio del encuentro que tuvo lugar en el American Express Stadium, y lamentablemente, el jugador formado en la cantera de Libertad, resintió la molestia a los pocos minutos de juego, sustituido por el belga Maxim De Cuyper.

Este nuevo episodio genera una gran preocupación de cara a la próxima gira de Paraguay por Norteamérica, marcada para el 15 y 18 de noviembre respectivamente, por lo que el mediocampista deberá someterse a estudios para determinar la gravedad exacta de su lesión y el tiempo de recuperación.

Danny Welbeck, figura decisiva en el triunfo

En cuanto al partido, la figura fue el experimentado delantero inglés Danny Welbeck (34 años), quien anotó un doblete decisivo que le dio la victoria al Brighton y dejó sin premio al espectacular tanto de Nick Woltemade para los Magpies.

Welbeck marcó el 1-0 en el minuto 41 con un balón picado. En la segunda mitad, el alemán Woltemade, fichado por el Newcastle por 85 millones de euros, deslumbró en el minuto 76 al rematar de tacón un pase de Lewis Miley para empatar el encuentro (1-1). Este fue el quinto gol del alemán, y el cuarto consecutivo, desde su llegada a la Premier.

Sin embargo, en el ocaso del encuentro (minuto 84), Welbeck selló su doblete y el triunfo del Brighton al empalar una pelota suelta en la frontal del área, marcando su cuarto gol en esta Premier. Con este resultado, el Brighton se sitúa noveno con 12 puntos, mientras que el Newcastle es duodécimo con solo nueve unidades en ocho jornadas.