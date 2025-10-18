Pioli se juega el puesto ante "su" Milan: "Si hay un dios del fútbol..."

Roma, 18 oct (EFE).- El italiano Stefano Pioli, entrenador de un Fiorentina que no conoce la victoria en Serie A en lo que va de temporada, se jugará su puesto este domingo ante el Milan, equipo con el que levantó el 'Scudetto' de 2022.