Fútbol Internacional

Pioli se juega el puesto ante "su" Milan: "Si hay un dios del fútbol..."

Roma, 18 oct (EFE).- El italiano Stefano Pioli, entrenador de un Fiorentina que no conoce la victoria en Serie A en lo que va de temporada, se jugará su puesto este domingo ante el Milan, equipo con el que levantó el 'Scudetto' de 2022.

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 11:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

El técnico vivirá en su regreso a San Siro una jornada muy especial. Sumará su partido número 500 en Serie A como entrenador y, pocas horas después, el lunes, cumplirá 60 años.

"Si existe un dios del fútbol... un poco de reojo podría estar pendiente", dijo entre risas en rueda de prensa.

Tres empates y tres derrotas saldan el regreso de Pioli a la 'Fiore', equipo al que ya entrenó entre 2017 y 2019. Su puesto está en juego en su regreso a San Siro, donde es muy querido por el 'Scudetto' de 2022.

"Me hubiera gustado jugar este partido en otro momento, con otra clasificación, pero no estoy pensando en mis emociones personales, que inevitablemente estarán presentes porque volveré a un estadio donde viví años intensos y positivos. Pero tengo pensar en el equipo", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy