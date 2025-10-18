Toluca golea al Querétaro y se consolida como líder del Apertura mexicano

El argentino Nicolás Castro, el portugués Paulinho anotó su décimo gol en el torneo, y los mexicanos Alexis Vega, de penalti, y Jesús Angulo contribuyeron a la exhibición de los Diablos de Mohamed.
Con 31 puntos, Toluca lidera la clasificación, 4 más que América, que visitará más tarde a Cruz Azul. Querétaro es decimosexto con 11.
En la misma programación sabatina el argentino Bruno Amione anotó dos goles que dieron a Santos Laguna eltriunfo por 2-0 sobre León.
La decimotercera fecha concluirá este sábado, cuando Monterrey recibirá a Pumas, Guadalajara a Mazatlán y Cruz Azul al América.
