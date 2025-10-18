Toluca golea al Querétaro y se consolida como líder del Apertura mexicano

Toluca (México), 18 oct (EFE).- El campeón mexicano Toluca, dirigido por el entrenador argentino Antonio Mohamed, goleó este sábado por 4-0 a Querétaro y se consolidó como el equipo del momento en el país al liderar con solidez el torneo Apertura en la decimotercera jornada.