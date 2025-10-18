Urgencias compartidas en Balaídos

Claudio Giráldez y Sergio Francisco han llegado al segundo parón de la competición con sus equipos en la zona baja de la clasificación. El Celta todavía no ha ganado y la Real Sociedad, penúltimo clasificado con 5 puntos, únicamente celebró un triunfo, ante el colista Mallorca en Anoeta.

El ‘EuroCelta’ está a un partido de igualar un récord negativo que perdura desde 1956. Aquella temporada fue la única vez que el celtismo tuvo que esperar a la jornada nueve para ver ganar a su equipo en Liga. Evitar firmar el peor arranque liguero de la historia es el reto que tiene este domingo el conjunto de Giráldez, el único que todavía no ha ganado en el presente campeonato.

La vulnerabilidad defensiva está siendo uno de los mayores problemas del Celta. Hasta la fecha, ha encajado gol en todos los partidos. A eso hay que unir que futbolistas llamados a dar un salto de calidad en la línea de ataque, como Bryan Zaragoza o Ferran Jutglà, todavía no han explotado.

De los siete goles que ha hecho en LaLiga, cuatro llevan el nombre de Borja Iglesias, al que el seleccionador Luis de la Fuente ha premiado con su regreso al equipo nacional.

La Real Sociedad llega al choque necesitada de puntos y con todas las miradas puestas en un cuestionado Sergio Francisco.

El técnico podrá por fin contar con Yangel Herrera, ese jugador "enérgico" que tanto pidió en verano, y, aunque no está de acuerdo en que sea una final, la sensación en San Sebastián es de un partido a vida o muerte.

Con el venezolano, la Real gana piernas y energía en una medular que estaba siendo superada en prácticamente todos los encuentros. Además, podría incluso cambiar el 4-3-3 por el 4-4-2 en rombo con cuatro centrocampistas, siendo Take Kubo, con molestias en el tobillo, el damnificado.

No está siendo el arranque esperado en la capital guipuzcoana y visitar Vigo siempre trae malos recuerdos en la parroquia txuri urdin.

Ahí, el 15 de junio de 2003, el equipo en aquel entonces dirigido por Raynald Denoueix perdió una Liga tras caer 3-2, y los fantasmas de Balaídos todavía perduran en San Sebastián.

De cualquier manera, los donostiarras necesitan empezar a sumar para salir de la zona roja de la tabla, pero la última victoria a domicilio de la Real Sociedad data del 6 de abril, hace más de medio año, cuando venció 1-3 en Gran Canaria.

A excepción de Orri Óskarsson, lesionado el jueves del recto anterior de su pierna izquierda, e Iñaki Rupérez, el resto de los futbolistas están en disposición de jugar en Vigo, aunque Jon Martín es seria duda y podría caerse de la lista.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira; Aspas, Bryan Zaragoza y Jutglà.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler, Brais Méndez; Barrenetxea y Oyarzabal.

Puestos: Celta (16º, 6 puntos), Real Sociedad (5º puntos)

El dato: El Celta puede firmar el peor inicio liguero de su historia

La frase: Giráldez: “No hay ansiedad, pero necesitamos ganar”

Bajas: Swedberg, Yoel Lago, Cervi y Ristic (lesión)

La frase: Sergio Francisco: “Soy consciente de que los resultados marcan el camino”

Bajas: Orri Óskarsson e Iñaki Rupérez.