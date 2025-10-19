Brasileirão: Flamengo vence a Palmeiras empareja arriba

En esta ‘final anticipada’ de la Liga pasada por agua y ante cerca de 72.000 espectadores, el mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta colocó la primera piedra de la victoria rojinegra en el minuto 10, tras una gran asistencia de Pedro.

Vitor Roque, exjugador del Barcelona y Real Betis, dejó todo igual en el 24 con un cabezazo cruzado, pero Jorginho, de penalti, y Pedro volvieron a abrir distancias para los locales en la recta final del primer tiempo.

El central paraguayo Gustavo Gómez puso algo de emoción en el 94, pero ya era demasiado tarde para buscar el empate. Faltan menos de dos meses para el final del campeonato y Flamengo y Palmeiras encabezan la clasificación con 61 puntos.

El Cruzeiro mantiene vivo el sueño de conquistar el Brasileirão tras vencer el sábado por 1-0 al Fortaleza, que sitúa a los de Belo Horizonte en la tercera plaza a cinco puntos de los líderes Flamengo y Palmeiras, aunque con dos partidos más.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un gol de Christian en el minuto 20, tras una buena jugada colectiva, le valió al Cruzeiro para sumar tres puntos, ante un Fortaleza.