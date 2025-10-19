Clausura Argentino: Vélez triunfa y es el escolta

River Plate tomó aire el sábado en medio de una mala racha y superó 2-0 como visitante a Talleres de Córdoba, mientras que Boca Juniors, en el primer partido tras la muerte del técnico Miguel Russo, perdió 2-1 en su casa ante Belgrano de Córdoba, por el torneo Clausura.

Vélez logró la victoria sobre Sarmiento gracias a los goles de Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, para ubicar al cuadro de Liniers en el segundo lugar en el Grupo B, con 25 puntos, por detrás de Lanús, que el viernes derrotó a Godoy Cruz (2-0).

Otra victoria holgada fue la de Estudiantes sobre Gimnasia por 2-0 (Edwuin Cetré y Guido Carrillo). También vencieron San Martín sobre Independiente de Avellaneda (1-0, Tomás Fernández) y Rosario Central a Platense (1-0, Alejo Véliz).

* Resultados: Racing 1-Aldosivi 0, Lanús 2-Godoy Cruz 0, Argentinos 3-Newell’s 1, Independiente Rivadavia 1-Banfield 2, Boca 1-Belgrano 2, Talleres 0-River 2, Estudiantes 2-Gimnasia 0, Sarmiento 0-Vélez 2, San Martín SJ 1-Independiente 0 y Rosario Central 1-Platense 0; Hoy: Riestra-Instituto, Tigre-Barracas, Tucumán-San Lorenzo, Martes: Unión-Defensa; Miércoles: Huracán-Central Córdoba.

