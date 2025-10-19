Con el 'clásico' en el horizonte

Es el cara a cara que protagonizan el conjunto blanco y el azulgrana un espectáculo que concentra la atención más allá de la Liga y que distrae en cierta forma los compromisos previos de ambos, esta vez concentrados en el fútbol continental.

Porque el Real Madrid recibe al Juventus el miércoles, un partido entre dos de los clubes más prestigiosos del Viejo Continente, y el Barcelona recibe el martes al Olympiacos de José Luis Méndilibar, un viejo conocido del deporte español.

Uno y otro cuentan con algunas bajas y con ciertos jugadores recién recuperados que no pretenden correr riesgos. Tres días antes de la cita del Santiago Bernabéu entre ambos irrumpe en sus calendarios la tercera fecha de la Champions con encuentros, además, como el que el Atlético Madrid va a jugar en Londres frente el Arsenal, o la visita a La Cerámica del Villarreal del Manchester City del español Pep Guardiola.

El Barcelona y el Olympiacos abren la fecha a las 18.45 horas, en el primer turno, en el estadio Olímpico Lluis Companys, en Montjuic. El cuadro azulgrana, sin Robert Lewandowski, nuevo lesionado, pero con algún recuperado, pretende dejar atrás la derrota sufrida ante el París Saint Germain en la anterior jornada. Cerrada la crisis por el asunto Lamine Yamal espera al plantel de Mendilibar.

Mientras el Barcelona, aún fuera del top ocho, con el triunfo ante el Newcastle y la derrota con el PSG, necesita ganar para no distanciarse de la parte alta. El representante heleno, por su parte, aún no sabe lo que es ganar. Empató con el Pafos chipriota y perdió contra el Arsenal. Es vigésimo noveno en la tabla.

Lamine Yamal, con 18 años y 100 días, puede convertirse en el más joven en jugar veinticinco partidos en la Liga de Campeones y mejorar el registro de Warren Zaiere Emery con el PSG. El Olympiacos solo ha ganado dos de sus últimos veintidós partidos de la fase de grupos de este torneo.

A la vez que el choque de Montjuic se disputará el encuentro entre el Kairat Almaty de Kazajistán, goleado por el Real Madrid en la anterior jornada, y el Pafos en el duelo entre dos debutantes del torneo.

El Atlético Madrid afronta una nueva prueba en la máxima competición continental con otra salida a Inglaterra tras la de Liverpool, en la primera fecha, que terminó en derrota. Los 'gunners' son uno de los seis equipos que han ganado los dos partidos, al Athletic y al Olympiacos.

El cuadro de Diego Pablo Simeone pretende mantener la mejoría mostrada frente al Eintracht, al que goleó en el Metropolitano. Pero el Emirates es un fortín. El Arsenal ha ganado sus últimos catorce partidos de la fase de grupos de las competiciones UEFA, once de ellos sin encajar gol. Aspira a su triunfo número 100 el cuadro de Arteta, que ha ganado sus últimos seis partidos de Champions contra equipos españoles. Todo lo contrario que el Atlético Madrid, que no ha ganado ningún de sus últimos nueve en la fase liga contra ingleses.

El representante español se aferra al efecto 'Julián Álvarez', que e ha marcado siete goles en sus siete últimos partidos de Champions aunque nunca logró anotar al Arsenal cuando estaba en el City.

El Villarreal busca su primer triunfo. La buena imagen ofrecida por el plantel de Marcelino García Toral no ha tenido recompensa. Perdió en Londres contra el Tottenham y después empató en La Cerámica frente el Juventus. Pero las dos veces que ha jugado ante el City ha perdido y nunca, en sus ocho partidos recientes contra ingleses, ha ganado. De hecho, ha perdido los cinco últimos aunque como local es fuerte. El submarino amarillo solo ha perdido uno de los diez jugados en casa. Todo lo contrario que el conjunto de Guardiola, que no ha vencido en ninguno de los cinco que ha disputado a domicilio.

Se ampara en Erling Haaland el representante inglés. El noruego ha marcado 36 goles en sus 32 partidos de Liga de Campeones en la fase de grupos.

El campeón, el París Saint Germain, tercero con sus partidos ganados ante el Atalanta y el Barcelona, visita al Bayer Leverkusen, que nada tiene que ver con el de temporadas anteriores. Ha empatado sus choques anteriores. El club francés ha ganado doce de sus últimos catorce partidos Champions. Los otros dos los empató.

El Copenhague, aún sin ganar, batido en Azerbaiyán contra el Qarabag en la anterior fecha, recibe ahora al Borussia Dortmund, séptimo en la tabla tras empatar con el Juventus y ganar al Athletic y que disputará su partido 200 en la competición.

El Newcastle espera en St. James Park al Benfica, que todavía no ha puntuado. Los Magpies aspiran a encadenar dos triunfos seguidos en la Champions por primera vez desde que ganaran al Leverkusen en la temporada 2002-2003. Las 'aguilas', han perdido sus cuatro últimos partidos de la competición. Fueron sorprendidos por el Qarabag y superados por el Chelsea.

Tampoco conoce la victoria el PSV Eindhoven, fuera de los veinticuatro primeros, que recibe al Nápoles que solo ha perdido tres de sus últimos quince partidos de la fase de grupos. El Inter, cuarto en la clasificación, con los dos encuentros vencidos, Ajax y Slavia Praga, acude al campo del Union St. Gilloise belga.

Antes del clásico de LaLiga el Real Madrid afronta otro de los clásicos del fútbol europeo, un choque con el Juventus. Y es que se han enfrentado en veintiún ocasiones en eventos UEFA, con diez victorias para el club blanco, nueve para el italiano y dos empates. Además, han jugado dos finales. Ambas las ganó el Real Madrid.

Kylian Mbappe, máximo goleador hasta ahora de la competición, puede erigirse con el más joven en alcanzar los noventa partidos en la Champions, con 26 años y 306 días.

El cuadro de Xabi Alonso afronta unos días clave en su futuro. Primero el Juventus, después la visita del Barcelona, y en la siguiente jornada acude a Anfield para medirse al Liverpool.

El Real Madrid ha ganado sus dos partidos, contra el Marsella y el Qarabag, y es segundo en la clasificación de la fase liga que lidera el Bayern Múnich, victorioso frente el Chelsea y el Pafos. Invicto en sus últimos 35 encuentros como local en la fase de grupos, cuenta con Harry Kane, que nunca ha ganado a domicilio en este tramo del torneo.

El Athletic, por su parte, afronta un partido trampa en el primer turno del miércoles con la visita a San Mamés del Qarabag. Aunque ha ganado catorce de sus últimos diecinueve partidos en su feudo en competiciones continentales, ha perdido cuatro seguidos por primera vez. El conjunto azeri, sorpresa del torneo, ha ganado dos partidos consecutivos pro primera vez en su historia. Se impuso al Benfica y después al Copenhague para instalarse en la parte alta de la tabla.

El Liverpool, decaído en las últimas jornadas, acude a Fráncfort para medirse al Eintracht, que salió goleado del Metropoitano en la anterior fecha. Mohamed Salah está a dos goles de los 50 en la Champions y ser el primer africano en lograrlo. El campeón inglés perdió en la jornada anterior con el Galatasaray, al que ganó el plantel germano.

El choque de Stamford Bridge es otra cita llamativa por lo que representan ambos clubes. Los dos necesitan sumar. El Chelsea porque lastra la derrota con el Bayern en la primera jornada, aunque después venció al Benfica. El Ajax todavía no ha puntuado, superado por el Inter y el Marsella. El combinado neerlandés ha perdido seis de sus últimos siete compromisos de la fase de grupos. Es el partido 200 del Chelsea en la Champions.

Además, la jornada se completa con el choque entre el Galatasaray contra el Bodo Glimt y la visita del Tottenham al Mónaco, que todavía no ha ganado y que está fuera de los veinticuatro primeros. El Atalanta, que perdió con el PSG pero ganó al Club Brujas, recibe al Slavia Praga, que está anclado en la parte baja, con solo un empate en dos partidos.