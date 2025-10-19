El Atlético, contra los números en Londres

Derrotado en la última comparecencia en ese territorio, en la primera jornada de este curso contra el Liverpool en Anfield (3-2), el conjunto madrileño sólo ha ganado en cuatro de sus 20 duelos europeos en Inglaterra. El más cercano es el 0-1 al Manchester United del 15 de marzo de 2023, en los octavos de final. El gol fue de Renan Lodi.

De los otros tres, dos son también con Diego Simeone como técnico (el 2-3 en la prórroga de los octavos de final de la 'Champions' 2019-20 contra el Liverpool en Anfield y el 1-3 que supuso el pase a la final del torneo en 2013-14 en Stamford Bridge frente al Chelsea) y uno data de 1997-98, por 0-2 al Leicester, con los goles de Juninho y Kiko Narváez en la Copa de la UEFA. El resto son siete empates y nueve derrotas.

A la vez, el Arsenal ha ganado sus últimos seis choques de la Liga de Campeones contra equipos españoles.

La racha, única en la historia con rivales de España de por medio, la culminó con el 0-2 al Athletic Club en la primera cita en San Mamés.

Y, además, el equipo ‘gunner’ sólo ha perdido en uno de sus últimos 14 duelos en casa contra oponentes de España: 0-2 con el Barcelona. Fue el 23 de febrero de 2016. Ha ganado ocho y ha empatado cinco de esos trece compromisos.

En comparación, el Atlético venció nada más uno de sus nueve últimos encuentros contra oponentes ingleses, ya sea en casa o fuera, con el citado 0-1 al Manchester United. Dos empates y seis derrotas resumen el resto de enfrentamientos comprendidos en su actual secuencia negativa frente a contrincantes de ese lugar.

El Atlético, igualmente, se mide contra sí mismo como visitante. No ha ganado aún en esta campaña lejos de su estadio. Ni en LaLiga (una derrota y tres empates), ni en la Liga de Campeones (el 3-2 en Liverpool). Pero, sobre todo, en concreto en la Liga de Campeones, sólo ha vencido once de sus 36 partidos a domicilio desde 2018-19. Nada más cuatro de esas victorias corresponden a sus últimos 15 desplazamientos en el torneo.