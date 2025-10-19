El Manchester City solo ha cosechado un triunfo en últimas seis visitas a España

El equipo británico cosechó su única victoria en septiembre de 2022 cuando goleó por 0-4 al Sevilla en la liguilla inicial de la máxima competición continental.

Un triunfo que llegó después de que la temporada anterior en la Liga de Campeones hubiera empatado sin goles ante el Atlético de Madrid en cuartos de final y que hubiera sucumbido en semifinales frente al Real Madrid por 3-1.

Después de la victoria obtenida en el Sánchez Pizjuán el balance no ha mejorado y ha protagonizado desde entonces dos empates y una derrota en tres duelos, todos ellos, con el Real Madrid como oponente.

En la temporada 2022-2023 empataron a uno en la ida de las semifinales mientras que lo hicieron a tres en la ida de los cuartos de la campaña 2023-2024.

La última visita del City, en febrero de 2025, se saldó con una victoria contundente del equipo madridista por 3-1 en la primera fase de la competición.

En sus once anteriores visitas apenas ganó tres partidos, empató uno y perdió siete, siendo su primer enfrentamiento ante el Athletic Club (3-3) en la primera ronda de la Recopa de 1969.