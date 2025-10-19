Fútbol Internacional

Elche y Athletic empatan tras una primera parte igualada y con polémica (0-0)

Elche (Alicante), 19 oct (EFE).- El Elche y el Athletic Club empatan en el Martínez Valero tras una primera parte igualada y con cierta polémica, ya que el equipo ilicitano reclamó la expulsión del central Vivian por cortar con la mano una acción de ataque prometedora.

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 10:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

El equipo local ha dominado con claridad el juego y ha tenido la mejor ocasión en un disparo cruzado de Rafa Mir que salvó Unai Simón. El Athletic apenas ha inquietado más allá de un contragolpe que no llegó a culminar Robert Navarro.