Elche y Athletic empatan tras una primera parte igualada y con polémica (0-0)

Elche (Alicante), 19 oct (EFE).- El Elche y el Athletic Club empatan en el Martínez Valero tras una primera parte igualada y con cierta polémica, ya que el equipo ilicitano reclamó la expulsión del central Vivian por cortar con la mano una acción de ataque prometedora.