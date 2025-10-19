Fàbregas se rinde a Morata: "Ha hecho un partido perfecto"

Todavía no ha marcado gol con el Como, pero Morata es un jugador importante para Fàbregas, que confió en él para jugar ante su ex 'Juve', partido en el que exhibió un sacrificio fundamental para la victoria.

"Álvaro ha hecho el partido perfecto, el que yo quería para mí. Desafortunadamente el atacante viene valorado por el gol, pero yo no lo veo así, yo no valoro sus actuaciones por eso", explicó Fàbregas a DAZN tras el partido.

"Él tiene que hacer gol más por él mismo, por su ego o confianza personal, que no por lo que le tiene que dar al equipo. Su fútbol ha hablado por si solo hoy. Su sacrificio ha sido increíble", elogió Fàbregas.

El delantero español, de 32 años, llegó a Como como petición de Fàbregas, con el que coincidió en el Chelsea y en la selección española, procedente del Galatasaray turco, donde jugaba cedido por el Milan.

