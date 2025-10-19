Ferran Torres sigue sin entrenarse con el grupo

El valenciano, lesionado con la selección española, ya no pudo disputar el partido de este sábado ante el Girona y se ha ejercitado este domingo al margen del grupo por precaución.

Tampoco Raphael Dias 'Raphinha' participó en el entrenamiento grupal de recuperación y sigue con su trabajo específico en solitario. El brasileño se lesionó a finales de septiembre en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y el tiempo aproximado de baja se situó en torno a las tres semanas.

Los jugadores que más minutos disputaron ante el Girona se ejercitaron a baja intensidad, mientras que acumularon más trabajo Roony Bardghji, Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Pedro 'Dro' Fernández, Gerard Martín, Diego Kochen y Eder Aller.

La de este domingo ha sido la primera sesión de entrenamiento en una semana en la que el Barça tiene dos duelos del máximo nivel: el martes, el partido de la Liga de Campeones contra el Olympiacos; y el domingo, el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy