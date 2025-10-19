Flamengo tumba al Palmeiras y enciende el Campeonato Brasileño

En esta 'final anticipada' de la Liga pasada por agua y ante cerca de 72.000 espectadores, el mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta colocó la primera piedra de la victoria rojinegra en el minuto 10, tras una gran asistencia de Pedro.

Vitor Roque, exjugador del Barcelona y Real Betis, dejó todo igual en el 24 con un cabezazo cruzado, pero Jorginho, de penalti, y Pedro volvieron a abrir distancias para los locales en la recta final del primer tiempo.

El central paraguayo Gustavo Gómez puso algo de emoción en el 94, pero ya era demasiado tarde para buscar el empate.

Faltan menos de dos meses para el final del campeonato y Flamengo y Palmeiras encabezan la clasificación con 61 puntos cada uno. Tercero con 56 y un partido más está el Cruzeiro.

Los dos equipos más valorados de Suramérica protagonizaron este domingo un duelo tenso y bronco en el templo carioca.

Empezó mejor el conjunto del portugués Abel Ferreira, que salió dominador, pero pagó muy caro sus errores en defensa.

De hecho, el 'Fla' golpeó en su primera aproximación al área de Carlos Miguel, que tuvo un debut aciago en la portería verdiblanca.

El portero argentino Agustín Rossi sacó defectuoso, pero Pedro bajó el balón, se dio la vuelta y vio el pasillo que se abrió de par en par para De Arrascaeta por el centro de la zaga.

El internacional uruguayo definió con tranquilidad y suma ya 15 goles en el Brasileirão, máximo artillero junto con Kaio Jorge.

Palmeiras no se intimidó y aprovechó un despiste monumental de su rival para igualar.

Todo empezó con la lesión del central Léo Ortiz. El técnico Filipe Luís tardó una eternidad en realizar el cambio y, con un jugador menos, dejó a Vitor Roque cabecear solo en el segundo palo.

A partir de ahí, los de Ferreira bajaron de revoluciones y se fueron esquimaldos al descanso.

Primero, Bruno Fuchs provocó un penalti al pisar a Pedro, en una decisión muy protestada, pues hubo un rifirrafe entre el central y el delantero antes de la pena máxima, que convirtió Jorginho en el 42.

Tres minutos después, Pedro le robó la cartera al volante argentino Aníbal Moreno y el balón le cayó a De Arrascaeta, que metió un pase en largo para la definición del camisa 9.

Palmeiras retomó el control en la segunda mitad frente a un Flamengo que comenzó a pensar en las semifinales de la Libertadores contra Racing Club.

Vitor Roque se topó con el larguero, 'Flaco' López cabeceó blando a las manos de Rossi y Felipe Anderson chutó alto en la corona del área. El acrobático gol de Gustavo Gómez solo llegó en el último minuto de juego, cuando ya no daba tiempo a nada más.

Victoria para un Flamengo que se reengancha de lleno a la lucha por el título. Palmeiras intentará pasar página en las semis de la Libertadores contra Liga de Quito.