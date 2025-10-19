Güler, suplente en el Coliseum; Alaba, Camavinga y Bellingham en el once

La baja de Dean Huijsen abre las puertas de la titularidad a Alaba, que se impone a Raúl Asencio en el pulso por una plaza en el centro de la zaga. Mientras, Eduardo Camavinga es el elegido para ocupar el hueco que deja Dani Ceballos por un problema muscular y Xabi Alonso da descanso a Güler, tras jugar dos partidos con Turquía, para dar entrada de Bellingham de inicio.

Kylian Mbappé, que se marchó de la concentración de Francia con molestias de tobillo, y Franco Mastantuono, que hizo lo propio en la selección argentina por un problema muscular, son titulares en el Coliseum.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.