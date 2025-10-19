Independiente sufre otra derrota e hipoteca su ilusión de avanzar a octavos de final

Buenos Aires, 19 oct (EFE).- Independiente sufrió este domingo una nueva derrota, por 1-0 en su visita a San Martín de San Juan, en la continuidad de la decimotercera jornada del Torneo Clausura argentino y sus ilusiones de clasificar a octavos de final del certamen quedaron muy comprometidas.