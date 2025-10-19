Los compromisarios dan luz verde a un presupuesto con unos ingresos de 1.075 millones

En total votaron 506 socios compromisarios, sobre un total de 4.641 convocados, de los cuales 418 votaron a favor, 55 en contra y 21 de ellos votaron en blanco.

El presupuesto presentado alcanzará los 1.075 millones de euros de ingresos -81 millones más que la cifra de ingresos de explotación contabilizada en la liquidación del ejercicio 2023-24- y prevé unos gastos de 1.019 millones de euros. El resultado ordinario neto previsto es de 4 millones de beneficios.

En el apartado de ingresos, la partida más importante es la comercial (543 millones), seguida por la de media (241), estadio (226), ventas de activos (12) y de traspasos y cesiones de jugadores (55).

El tesorero Ferran Olivé ha comentado que la vuelta parcial al Spotify Camp Nou supondrá un incremento en la partida de ingresos. "Llegaremos a los 226 millones, es una gran noticia pero aún no llegamos a los 250 que teníamos antes. Con el estadio a pleno rendimiento estaremos en torno a los 400 millones", ha reflexionado.

Por lo que respecta a los gastos, estos alcanzarán, según las cuentas del club, los 1.019 millones de euros. La partida principal es la de salarios, que se situará en unos 565 millones de euros, lo que supone un 53% sobre los ingresos previstos.

También crecerán los gastos de gestión, situados en 335 millones de euros, debido al hecho de jugar este curso en tres estadios distintos -Olímpico Lluís Companys, Johan Cruyff y Spotify Camp Nou- y por el crecimiento de BLM, “al que hay que poner más medios para que la compañía siga creciendo”, ha dicho el tesorero.

Las otras dos partidas de gastos son los salarios no deportivos (77 millones de euros) y "otros gastos", que alcanzarán los 42 millones.

"Tenemos muy buenas noticias. Hay que seguir con esta senda de resultados ordinarios positivos. La segunda gran noticia son los ingresos, superando la cifra mágica de los 1.000 millones”, ha resumido Olivé.