México: El Toluca de Robert Morales continúa en modo aplanadora

Los Diablos Rojos del Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed y del atacante paraguayo Robert Morales, que actuó de recambio, llegaron a 31 puntos y se confirmaron como líderes y como la mejor ofensiva del torneo con 39 goles a favor.

Los Gallos Blancos del Querétaro (16º) sufrieron su octava derrota y se quedaron con 11 unidades.

La victoria escarlata comenzó a tomar forma con el 1-0 que el argentino Nicolás Castro marcó con un disparo de volea desde fuera del área (15’).

Los Diablos le robaron la pelota a la defensa queretana en el primer cuarto del campo e hilvanaron una serie de toques que terminó con el 2-0 rubricado por el portugués Paulo Dias “Paulinho” con un tiro de zurda dentro del área (22’).

El delantero luso llegó a 10 goles, se mantuvo como líder de la tabla de goleo individual, y sigue en franca lucha por su tercera corona de artillero consecutiva. Alexis Vega, con un penal picado al estilo Panenka (30’), aumentó la ventaja a 3-0.

Tras pasear la pelota desde el mediocampo, el Toluca encontró el 4-0 con un toque frontal de zurda de Jesús Angulo en el área (65’); la asistencia fue de Paulinho, quien fue reemplazado al minuto 72 por Robert Morales. AFP