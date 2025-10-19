MLS: Messi conquista la Bota de Oro y Almirón anota para el Atlanta

Con 65 puntos, el equipo floridano Inter Miami concluyó en la tercera posición de la Conferencia Este y tendrá al mismo Nashville como rival en la primera ronda de playoffs a partir del 24 de octubre.

Lea más: Colombia sube al podio en el Mundial Sub 20

Este sábado Messi calentó motores para las eliminatorias con dos anotaciones de extraordinaria factura en los minutos 35 y 81 y otra de penal en el 63, en el Geodis Park de Nashville (Tennessee).

El capitán albiceleste, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 rondas disputadas. Por detrás, el inglés Sam Surridge (Nashville) y el gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) empataron con 24 goles, jugando seis y tres partidos más que Messi respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El astro argentino suma en su carrera nueve títulos de máximo artillero, ocho de ellos con el Barcelona en la liga española, como parte de un incomparable palmarés que incluye un récord de ocho Balones de Oro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este año Messi es también el máximo favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, un galardón que ningún futbolista conquistó dos años seguidos.

El Inter viajó a Nashville en busca de un triunfo con el que desbancar de la segunda plaza del Este al FC Cincinnati, que conservó ese lugar al batir 3-0 al CF Montreal.

Los locales, especialmente Surridge, perdonaron claras oportunidades de gol en la primera media hora de juego y Messi se lo hizo pagar en una excepcional acción individual. La Pulga controló con el pecho en el aire un pase de Jordi Alba, se deshizo de un primer defensor con un control orientado, de un segundo con un recorte y engatilló un zurdazo letal desde fuera del área.

Nashville encontró la puntería antes del descanso y se puso por delante con un cabezazo en el área pequeña de Surridge en el 43 y un contragolpe culminado por el canadiense Jacob Shaffelburg en el 45+6.

El Inter digirió el golpe en el descanso y a la vuelta le dio la vuelta al marcador en sólo cuatro minutos, comenzando por el tanto de penalti de Messi. Su compatriota Baltasar Rodríguez aumentó la ventaja de Miami en el 67 antes de que Messi culminara su hat trick con otro gol de museo tras una pared en el área con el jamaicano Ian Fray. La Pulga pudo llegar al póker particular en un mano a mano con el arquero Joe Willis pero prefirió ceder la pelota al venezolano Telasco Segovia para que completara la manita en el 91.

En el cuadro de playoffs del Este, el FC Cincinnati chocará frente al Columbus Crew y el Charlotte FC ante el New York City FC. El Philadelphia Union, líder del sector con 66 puntos, enfrentará al ganador de un duelo de comodines entre el Chicago Fire y el Orlando City que se jugará el miércoles.

En el Oeste, el San Diego FC culminó la mejor temporada de una franquicia debutante en la MLS desbancando del liderato al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

La escuadra canadiense, a la que le valía con un empate para mantener la cima, cayó 2-1 en casa frente al FC Dallas en un duelo que disputaron con un jugador menos desde el minuto 11 y en el que Müller anotó de penal.

El San Diego no desaprovechó este tropiezo y goleó 4-0 en la cancha del Portland Timbers con dobletes del noruego Amahl Pellegrino y del danés Anders Dreyer.

El paraguayo Miguel Almirón anotó al minuto 3 el gol del Atlanta United, que empató de local 1-1 con DC United.

La escuadra que lidera el mexicano Hirving “Chucky” Lozano” enfrentará en la primera ronda al ganador del choque de comodines entre Portland y Real Salt Lake. Los Whitecaps se medirán con el FC Dallas, Los Angeles FC ante Austin y Minnesota United contra Seattle Sounders. AFP