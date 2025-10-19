Nico Paz: "Es un sueño ver a niños con mi camiseta"

Son ya 4 goles y 4 asistencias de Nico Paz, protagonista en 8 de los 9 tantos del Como en lo que va de Serie A. El equipo de Fàbegras, gracias en gran medida al talento del canterano del Real Madrid, club que tiene derecho de recompra del jugador, está entre los 5 primeros en la tabla, a solo 3 puntos del liderato.

Y la afición del Como está rendida a su gran estrella: "Los niños y la gente se sienten identificada conmigo y es un sueño ver a los niños con mi camiseta, cómo me tratan o se emocionan con una foto. Es un orgullo para mí", dijo a DAZN tras el duelo.

Paz llegó tras un largo viaje desde Argentina por sus compromisos con la selección, pero fue decisivo para que el Como ganara a la 'Juve' 73 años después de la última vez.

"Es un orgullo para mí estar con la selección. Estaba cansado un poco, di todo lo que tenía y muy contento de la victoria", finalizó.

