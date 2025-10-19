Fútbol Internacional

Programa de la tercera jornada

Madrid, 19 oct (EFE).- Programa de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se disputa el martes y miércoles próximo.

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 05:10
+ Arsenal (ING) - Atlético Madrid (ESP)

+ Bayer Leverkusen (ALE) - París Saint Germain (FRA)

(Bay Arena, Leverkusen; 21.00 CET (19.00 GMT))

+ Copenhague (DIN) - Borusia Dortmund (ALE)

(Philips Stadion, Eindhhoven; 21.00 CET (19.00 GMT))

(Estadio San Mamés, Bilbao; 18.45 CET (16.45 GMT))

+ Bayern Múnich (ALE) - Club Brujas (BEL)

+ Eintracht Fráncfort (ALE) - Liverpool (ING)

(Estadio Jose Alvalade, Lisboa; 21.00 CET (19.00 GMT).