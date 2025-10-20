Costa Rica: El Liberia de Pepe Cardozo, a un punto de la cima

El Alajuelense superó el domingo por 2-0 al Saprissa en el clásico costarricense y subió al liderato del torneo de Apertura del fútbol del país. Municipal Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, se encuentra a un punto de la cima.