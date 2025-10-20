De Arrascaeta sufre intento de robo a la salida del Maracaná

“Siete años en el Flamengo (y) primer intento de robo saliendo del Maracaná ¡Qué rato tan desagradable hemos pasado en familia! Gracias a Dios estamos todos bien”, relató el integrante de la selección uruguaya, Giorgian de Arrascaeta, en sus redes sociales.

De Arrascaeta fue una de las grandes figuras del duelo de gigantes disputado este domingo en el Maracaná, donde el Flamengo doblegó al Palmeiras y lo igualó en puntos en el liderato de la Liga brasileña.

El 10 del “Fla” abrió la lata en el minuto 10 y dio la asistencia del tercer gol rojinegro, que transformó Pedro antes del descanso. Titular indiscutible para el técnico Filipe Luis, el enganche uruguayo es actualmente el máximo goleador del campeonato nacional, con 15 tantos, los mismos que el brasileño Kaio Jorge, delantero del Cruzeiro.

A menos de dos meses del final de la Liga, Flamengo y Palmeiras lideran la clasificación, con 61 puntos cada uno. Cariocas y paulistas también tienen la posibilidad de enfrentarse en la final de la Copa Libertadores de este año, en caso de que en “semis” eliminen a Racing Club y Liga de Quito, respectivamente. EFE