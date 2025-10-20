El Alajuelense vence a Saprissa y le arrebata el liderato en el fútbol de Costa Rica

La figura del encuentro fue el atacante Kenyel Mitchel, quien marcó las dos anotaciones para Alajuelense, aprovechando errores en salida de Gustavo Herrera y el argentino Mariano Torres para definir con contundencia frente al arquero Esteban Alvarado.

Con este resultado, los dirigidos por Óscar Ramírez, son primeros con 24 unidades, desplazando al segundo lugar al Saprissa con 23 puntos. Tercero es Liberia con la misma cantidad y cuarto se ubica Cartaginés con 20 enteros.

Desde el inicio del juego, Alajuelense, en su casa el Alejandro Morera Soto, se mostró ordenado frente a un Saprissa, dirigido por Vladimir Quesada, que lució descoordinado y mostró fragilidad en defensa y poco peso ofensivo.

Una pieza clave en Alajuelense fue el delantero Joel Campbell, quien desarticuló los intentos de salida del Saprissa y desequilibró abriendo los espacios.

Con este triunfo, los rojinegros confirman su buen momento y llegan motivados para recibir al Olimpia, de Honduras, en las semifinales de la Copa Centroamericana, el próximo jueves, donde buscará dar un paso rumbo al tricampeonato regional.

En otros partidos de la jornada, Liberia ganó por 1-0 a Herediano, Puntarenas empató 1-1 con Cartaginés, Pérez Zeledón cayó por 1-3 con San Carlos.

La fecha se completará este lunes con el juego entre Guadalupe y Sporting.