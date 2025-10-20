El Arsenal se entrena sin Odegaard, Madueke, Havertz y Gabriel Jesús

Sí estuvo en el entrenamiento Bn White, que tuvo molestias la semana pasada y, aunque no jugó ni un solo minuto el sábado contra el Fulham, sí entró en la convocatoria.

Con todos estos futbolistas disponibles, Arteta podrá sacar un once de gala con David Raya en portería, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba y Riccardo Calafiori en defensa, centro del campo con Mikel Merino, Martín Zubimendi y Declan Rice, y Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli en ataque.

Si Arteta optara por un once más ofensivo, podría alinear a Eberechi Eze en lugar de Merino, pero la opción más probable es que el elegido sea Merino.