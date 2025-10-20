Fútbol Internacional

El Arsenal se entrena sin Odegaard, Madueke, Havertz y Gabriel Jesús

Londres, 20 oct (EFE).- El Arsenal se ejercitó este lunes en la previa de enfrentarse contra el Atlético de Madrid con todos los disponibles, a excepción de las bajas ya aseguradas de Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús, que no estuvieron en la sesión.

Por EFE
20 de octubre de 2025 - 10:25
Sí estuvo en el entrenamiento Bn White, que tuvo molestias la semana pasada y, aunque no jugó ni un solo minuto el sábado contra el Fulham, sí entró en la convocatoria.

Con todos estos futbolistas disponibles, Arteta podrá sacar un once de gala con David Raya en portería, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba y Riccardo Calafiori en defensa, centro del campo con Mikel Merino, Martín Zubimendi y Declan Rice, y Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli en ataque.

Si Arteta optara por un once más ofensivo, podría alinear a Eberechi Eze en lugar de Merino, pero la opción más probable es que el elegido sea Merino.