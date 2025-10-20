El Sevilla afronta una semana 'corta' para recomponerse

El entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, ya avisó antes de la visita del Mallorca que la victoria frente a los azulgranas solo supuso tres puntos más y subrayó que el que pensara que el Sevilla era superior al conjunto balear estaba "equivocado", por lo que auguró "un partido muy difícil".

Tras la derrota reconoció que tomaron "decisiones que no fueron lo mejor" y destacó que "hay que mantener una regularidad y eso es lo más difícil", algo que desde este lunes espera conseguir en la primera de las cuatro sesiones preparatorias antes del viaje a San Sebastián.

El técnico sudamericano pierde seguro para medirse a la Real al central César Azpilicueta, quien cayó lesionado en la primera jugada del partido ante el Mallorca y que sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo que le tendrá de baja en ese partido y con casi toda probabilidad en el siguiente, fijado en el campo del Atlético de Madrid el sábado 1 de noviembre.

Almeyda también deberá estar pendiente de la evolución del delantero chileno Alexis Sánchez, quien no fue titular el pasado sábado y salió al campo en el minuto 71 debido a un problema "en un nervio" que se produjo el día anterior, según desveló el propio entrenador tras el partido.

Hubo otros dos jugadores que fueron bajas, el mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou, ambos en proceso de recuperación de sus mermas físicas, que podría llegar para incluirlos en la convocatoria para esta cita.

En esa situación también estaría el medio Joan Jordán, que trabaja con el grupo desde hace un par de semanas después de que fuera operado el pasado 15 de julio de una hernia discal y que es único futbolista de campo de la primera plantilla que aún no ha sido incluido en una convocatoria, mientras que el otro es el portero Álvaro Fernández.

Sí podrán estar frente al conjunto guipuzcoano el delantero Gerard Fernández 'Peque' y el centrocampista francés Lucien Agoumé, quienes ante el Mallorca estaban apercibidos de sanción al acumular cuatro tarjetas amarillas y que no vieron la quinta.