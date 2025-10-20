El VIllarreal, a por su primera victoria ante el poderoso Manchester City

Los de Marcelino García Toral intentarán mantener su buen nivel como locales, ya que todavía no han perdido en casa ningún partido este curso, con cuatro victorias y dos empates en todas las competiciones oficiales de esta campaña.

Para este encuentro, Marcelino mantiene las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, todos ellos lesionados, mientras que respecto al último partido recupera al lateral Santiago Mouriño, que no jugó en liga por sanción.

Es duda el delantero internacional georgiano George Mikautadze, que no pudo jugar el último partido por unas molestias físicas.

Finalmente, no se dará el esperado reencuentro entre el jugador del City y Balón de Oro Rodri Hernández y el Villarreal, club en el que se formó, debido a la lesión del internacional español, y que había levantado mucha expectación en Villarreal cuando se conoció el sorteo de los grupos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La baja de Rodri la cubrirá como ya es habitual en el City Nico González, que poco a poco se va amoldando a lo que le pide Pep Guardiola.

Este City aún está lejos de los niveles de excelencia que alcanzó cuando ganó el triplete hace dos años, pero al menos no está inmerso en la crisis de la temporada pasada gracias en gran parte al espectacular nivel de Erling Haaland.

El noruego sigue siendo la gran amenaza de este City, con catorce goles en diez partidos, sin contar los de la selección, pero preocupa la poca aportación de sus compañeros. De los 17 goles del City en la Premier, Haaland ha marcado once. Si él no ve puerta, el City sufre, de ahí que Guardiola eche de menos a una opción B como la que tuvo durante dos años en Julián Álvarez.

El City no conoce la derrota desde el 14 de septiembre y desde entonces suma cinco triunfos y dos empates, lo que le permite ver con optimismo la Premier, en la que está a tres puntos del líder, el Arsenal, y la Liga de Campeones, en la que ha arrancado con una victoria ante el Nápoles y un empate sobre la bocina frente al Mónaco.

La única duda de Guardiola para el encuentro es si confiar en John Stones o en Josko Gvardiol como acompañante de Rúben Dias en el centro de la defensa. Si pusiera en el centro a Gvardiol, O'Reilly ocuparía el lateral izquierdo. Bernardo Silva o Phil Foden en el centro del campo es la otra incógnita en el once del técnico español.

Villarreal: Arnau Tenas, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Partey, Comesaña, Moleiro; Nicolás Pepe y Mikautadze o Ayoze Pérez.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Stones, Gvardiol; Nico, Reijnders, Foden; Savinho, Doku y Haaland.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)