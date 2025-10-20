Ferran y Raphinha siguen sin entrenar con el grupo; Christensen, indispuesto

El valenciano regresó del parón de selecciones con una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda y se perdió el partido del pasado sábado contra el Girona por precaución, mientras que el brasileño afronta el tramo final de la recuperación la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el 25 de septiembre.

Asimismo, la principal novedad del entrenamiento ha sido la ausencia del central Andreas Christensen debido a una indisposición, aunque su presencia frente al Olympiacos no está descartada.

Flick volverá a contar este martes, en el tercer partido de la fase liga de la Liga de Campeones, con las bajas confirmadas por lesión de Robert Lewandowski, Dani Olmo, Joan García, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Marc-André ter Stegen, además de los citados Ferran y Raphinha.

El técnico alemán ha citado en el entrenamiento de este lunes a los canteranos Kochen, Aller, Jofre Torrents, Xavi Espart, Dro, Toni Fernández y Juan Hernández.

