Grimaldo, ante Luis Enrique una década después

Una década después, el choque de este martes entre el conjunto alemán y el París Saint-Germain en el Bay Arena de la ciudad germana en la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones los reencuentra como protagonistas indiscutibles del duelo, lejos del Barça y distantes de aquella época, que varió la carrera de Grimaldo.

Procedente de la cantera del Valencia, con una precocidad inusual en su debut con el filial del Barcelona con tan solo 15 años con Eusebio Sacristán como técnico, capitán después de ese segundo equipo e incluso con una pretemporada con la plantilla profesional, el lateral más decisivo de Europa resurgió para la élite en el Benfica.

En el club luso, al que llegó con 20 años, permaneció siete cursos y medio. Su evolución fue evidente. Lo situó como uno de los laterales más pretendidos de Europa. Inicialmente suplente, mermado después por algunas lesiones durante los primeros dos años en Portugal, su titularidad fue indiscutible desde noviembre de 2017.

Sus 303 partidos desde su último encuentro con el filial del Barça (el 19 de diciembre de 2015 ante el Eldense) y desde su estreno con el Benfica (el 20 de febrero de 2016, ante el Paços de Ferreira, mes y medio después de su fichaje) lo consolidaron para cualquier reto, con 27 goles y 66 asistencias. Al fin de su contrato se fue a Leverkusen.

Después de ser campeón de la liga portuguesa en cuatro ocasiones, en 2023 llegó al Bay Arena. Xabi Alonso era el técnico del equipo. Lo impulsó a su mejor rendimiento: 99 partidos, 16 goles, 33 asistencias y campeón de la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania, en una temporada memorable como carrilero izquierdo, aparte de ganarse un sitio en la Eurocopa 2024, de la que fue campeón con España.

Su inicio de este curso, con siete partidos y cinco goles, también lo posiciona como figura -también entre los capitanes- del Bayer Leverkusen, quinto en la Bundesliga, a siete puntos del liderato del Bayern Múnich, con un cambio de técnico a toda velocidad (la apuesta de Erik Ten Hag como reemplazo a Xabi Alonso duró tres encuentros antes de recurrir a Kasper Hjulmand, su actual preparador) y con dos empates en la Liga de Campeones: 2-2 con el Copenhague, con gol de Grimaldo, y 1-1 con el PSV Eindhoven.

Ya espera al París Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, que ha perdido este fin de semana la primera posición de la tabla en la liga francesa, por el empate en su casa con el Estrasburgo del pasado viernes (lo ha adelantado el Marsella, un punto por encima), pero el vigente campeón de la Liga de Campeones ha empezado con suma contundencia ese torneo: 4-0 al Atalanta y 1-2 al Barcelona, dos victorias que lo sitúan tercero en la clasificación.