Independiente del Valle, Atlético Mineiro, y un billete para la final de la Sudamericana

Si bien ambos arrancaron la temporada con algunos altibajos, desde los playoffs alcanzaron una regularidad futbolística que los ubica entre los cuatro mejores de la actual disputa por el título de la Sudamericana.

El cuadro del Valle alcanzó, por muy poco, el tercer puesto del Grupo B de la Copa Libertadores, y en los playoff eliminó al Vasco da Gama, de Brasil, con goleada por 4-0 y empate por 1-1 a domicilio del cuadro brasileño.

Ganó los octavos de final, tras la definición por penaltis, pues derrotó en la ida por 1-0 al también ecuatoriano Mushuc Runa, que se tomó la revancha por 2-1, pero el Independiente ganó la serie 4-2 en penaltis.

En cuartos de final chocó con el colombiano Once Caldas, que se impuso en la ida por 0-2 en Ecuador, pero el Independiente ganó 0-2 el partido de vuelta en Colombia y en los penaltis el cuadro del Valle se impuso 5-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el campeonato ecuatoriano Independiente es líder absoluto, con 70 puntos, contra los 55 del segundo de la tabla de posiciones, Liga Deportiva Universitaria de Quito, a falta de ocho fechas para que concluya la actual temporada.

En los cuartos de final de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, el cuadro del Valle fue eliminado por la Universidad Católica.

En los torneos de la Conmebol, el Independiente perdió la final de la Copa Libertadores de 2016 ante Atlético Nacional, de Colombia, pero ganó los títulos de la Copa Sudamericana de 2019 y 2022 y la Recopa Sudamericana de 2023.

Por su parte, el Atlético Mineiro arrancó su participación internacional por el Grupos H de la actual Sudamericana al mando del técnico Cuca, ubicándose en el segundo puesto, que lo derivó a los playoffs.

En los playoffs eliminó al Bucaramanga, de Colombia. El cuadro brasileño ganó por 0-1 de visitante y de local perdió por 0-1 y pasó la serie al imponerse por 3-1 en la definición por penaltis.

En los octavos de final, Atlético Mineiro eliminó al argentino Godoy Cruz, imponiéndose por 2-1 en Brasil y por 0-1 en Argentina.

Bajo la dirección técnica del argentino Jorge Luis Sampaoli se deshizo del Bolívar, de Bolivia, con el que empató de forma agónica por 2-2 en La Paz y, también con extremo sufrimiento ganó en el tiempo de descuento 1-0 en Brasil.

En el campeonato brasileño o el Brasileirao, Mineiro está decimocuarto en la tabla de posiciones, con 33 puntos, en 28 partidos disputados, contra las 61 unidades del líder, Palmeiras.

En la reciente fecha empató de local 1-1 ante su clásico rival, Cruzeiro, por lo que continúa mostrando fragilidades en el torneo local, en los que anotó 26 goles, pero vio caer su arco en 32 ocasiones.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk.

Árbitro: Carlos Betancourt, de Venezuela, asistido desde el VAR por su compatriota Heider Castro.

Estadio: Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.

Hora: 19.30 horas local 00.30 GMT del miércoles).