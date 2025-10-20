Julián Álvarez: "Podemos ganar a cualquier equipo"

"Podemos ganar a cualquier equipo. Tenemos una gran plantilla con grandes jugadores. Es cierto que no arrancamos de la mejor forma la temporada, pero el equipo está bien y hemos ido de menos a más. Estamos en un buen momento para enfrentarnos a cualquiera", afirmó el argentino este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Arsenal de Liga de Campeones.

"El Arsenal es buen equipo que tiene la posesión y que son muy fuertes en el balón parado, pero con nuestras virtudes y fortalezas les podemos hacer daño. Es un escenario muy importante por el rival y la competición y tenemos que enfocarnos en ganar cada partido para acabar lo más rápido posible", añadió.

Los 'Gunners', actual líder de la Premier League -con tres puntos de ventaja sobre el Manchester City-, llega al duelo con pleno de victorias en competición europea tras derrotar al Athletic Club (0-2) y al Olympiacos (2-0) sin recibir ningún gol en contra, mientras que los rojiblancos tratarán de conseguir su segunda victoria tras perder la primera jornada ante el Liverpool (3-2) y posteriormente vencer al Eintracht de Frankfurt (5-1).

Sobre los malos resultados fuera de casa donde el equipo no ha conseguido ganar esta temporada, el delantero expresó: "Podamos dar ese paso al frente de ganar este partido fuera de casa. esta temporada se nos ha escapado por detalles muchos partidos y trabajamos para intentar mejorar y bajar ese margen de error y con esas cosas vamos a poder revertir la situación".

El delantero, que remarcó que tienen que ser contundentes defensivamente y estar "finos adelante" para ganar estos partidos, explicó que no piensa en los elogios que recibe y que él trata siempre de ayudar al equipo.

"No pienso más allá de lo que se dice de mí. Siempre trato de entrenar al máximo y ayudar a mis compañero para mejorar como jugador y como persona. Quiero ayudar al equipo a llegar lejos y para ello tengo que trabajar al cien por cien y estar preparado", afirmó.