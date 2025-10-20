Klopp: "Nunca entrenaría otro equipo en Inglaterra; si vuelvo, será en el Liverpool"

Londres, 20 oct (EFE).- El técnico alemán Jürgen Klopp afirmó que nunca entrenaría a otro equipo en Inglaterra y que en el caso de volver a los banquillos en este país, sería en el Liverpool, en el que estuvo nueve años y conquistó todos los títulos posibles incluyendo la Pemier League y la Liga de Campeones.