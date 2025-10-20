La 'Pichichi' Corral le da triunfo al Pachuca en el fútbol femenino de México

La nigeriana Ihezuo Chinwendu y Corral convirtieron por las Tuzas, campeonas defensoras, en tanto Alicia Cervantes descontó por las Chivas.

En el cierre de la decimosexta jornada, Corral se ratificó como líder goleadora con 22 dianas y le dio la victoria a las Tuzas, que jugaron 61 minutos con diez jugadoras en la cancha.

Guadalajara presionó en el inicio del duelo, pero en el minuto 27 Chinwendu aceptó un balón de Corral y lo envió a la red.

Pachuca sufrió en el 29 la expulsión de Karla Nieto, lo cual aprovecharon las visitantes para empatar en el 34 con un golpe de derecha de Cervantes en los lindes del área.

El cuadro de casa defendió bien y dominó por momentos, a pesar de jugar con 10 futbolistas. En el 60 Corral estrelló una pelota en el travesaño, pero en el 77 sacó provecho de un error de la defensa rival y puso el 2-1 con un toque a puerta, con la guardameta movida.

Pachuca siguió en el segundo lugar con 12 victorias, tres empates, una derrota y 39 puntos, dos menos que el líder Tigres UANL, que goleó este sábado por 5-1 al San Luis.

La española Jenni Hermoso convirtió su decimocuarto gol en el torneo para ser una de las figuras de las 'Amazonas', que completaron la goleada con dos tantos de la sudafricana Chrestinah Kgatlana, uno de María Sánchez y el otro de la brasileña Jheniffer Cordinali. Por San Luis descontó la colombiana Farlyn Caicedo.

Tigres, el cuadro del mejor ataque y la defensa más segura, le saca dos puntos a Pachuca, seis al América y nueve al Toluca.

Con goles de Itzel Muñoz y la neozelandesa Abby Erceg, el Toluca derrotó el viernes por 0-2 al Necaxa y se confirmó en cuarto lugar.

Este domingo Monterrey superó por 3-1 a León y Tijuana por 1-2 al Puebla.

El Apertura se reanudará este viernes con la decimoséptima y última jornada.

31.10: Guadalajara-Necaxa, Toluca-Puebla, Juárez-Querétaro, Monterrey-Atlas y Tijuana-Pachuca.

01.11: Cruz Azul-Tigres UANL, San Luis-Santos Laguna, León-Pumas UNAM y Mazatlán-América.