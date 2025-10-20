Messi, mejor jugador en fecha final de la temporada regular de la MLS al anotar triplete

El triplete también certificó al argentino como máximo goleador de la competición y le valió el Botín de Oro. Messi acabó la temporada con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos disputados.

Estos números también lo convierten en uno de los principales candidatos a ganar el premio al más valioso de la temporada regular, galardón que ya conquistó el año pasado.

El Inter Miami finalizó tercero en la Conferencia Este y volverá a enfrentarse al Nashville, sexto clasificado, en los 'playoffs' de la MLS. La serie será al mejor de tres partidos, con el primer encuentro programado para este viernes en Miami.