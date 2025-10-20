Nico González se entrena con el grupo en el Emirates

El argentino se marchó del césped mareado en el minuto 42 del encuentro entre Atlético de Madrid y Osasuna (1-0), poco después de que se diese un fuerte cabezazo contra el jugador del equipo navarro Lucas Torró.
Los jugadores del Atlético de Madrid se entrenaron con normalidad en el estadio del Arsenal, con la novedad del portero Salvador Esquivel, único jugador del filial en la lista de convocados por Diego Simenone.
El Atlético de Madrid tratará de conseguir este martes su segunda victoria en la presente edición de la Liga de Campeones tras perder en la primera jornada ante el Liverpool (3-2) y ganar contra el Eintracht de Frankfurt (5-1).
El Arsenal busca seguir con el pleno de triunfos tras derrotar al Athletic Club (0-2) y al Olympiacos (2-0).
