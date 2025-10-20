Nico González se entrena con el grupo en el Emirates

Londres, 20 oct (EFE).- Nico González, centrocampista del Atlético de Madrid, se entrenó este lunes con su equipo en el Emirates Stadium, donde el conjunto madrileño se enfrentará este martes con el Arsenal, recuperado del golpe en la cabeza que sufrió el pasado sábado en el partido de liga ante Osasuna.