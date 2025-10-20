Rubén Sellés, nuevo entrenador del Real Zaragoza

Sellés se hará con las riendas del equipo maño después de que Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón, se sentase en el banquillo de La Romareda el pasado sábado en la derrota del equipo por 0-5 ante la Cultural Leonesa.

Larraz había quedado al frente del equipo de manera interina tras el cese de Gabi Fernández, destituido el 12 de octubre tras caer contra el Almería (4-2) en el UD Almería Stadium, en la novena jornada de competición.

Sellés cuenta con una amplia experiencia internacional y un destacado recorrido en diferentes países como Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca, desarrollando diversas metodologías de entrenamiento.

En 2022 se convirtió en primer entrenador del Southampton en la Premier League, y en su debut logró una meritoria victoria en Stamford Bridge frente al Chelsea (0-1).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente dirigió a equipos como Reading, Hull City y Sheffield United.

En el Reading protagonizó una notable remontada, haciendo un destacado trabajo en la 2023-2024 que le permitió firmar por el Hull City la campaña siguiente. Allí consiguió el hito de la permanencia en la Championship (segunda categoría del fútbol inglés), en la 2024-2025, después de llegar en diciembre con el equipo último y revertir la difícil situación que tenía el equipo tras 11 partidos consecutivos sin ganar.

Como remarcan desde el Zaragoza, Sellés se distingue por su "capacidad para gestionar grupos humanos, ofreciendo una atención individualizada a cada jugador en los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos".

Asimismo, su estilo de juego se define "por la intensidad y la verticalidad, sustentadas en el orden, la presión alta y la energía colectiva".

"Desde el club damos la bienvenida a Rubén Sellés y a su cuerpo técnico, y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que afrontamos juntos. ¡Bienvenido, Rubén!", finalizó el comunicado.

El Real Zaragoza es el colista de la Segunda División, con 6 puntos en diez jornadas, en las que sólo pudo sumar un triunfo y tres empates.