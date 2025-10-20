”Un mundial” en Bolivia promete Gianni Infantino

“Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, sostuvo Infantino.

También destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia, “para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia”.

La ciudad boliviana de Santa Cruz tenía que acoger la final de la Sudamericana este año, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera estaban fuera de tiempo, por lo que la FBF decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027. A consecuencia de ello, Paraguay recibirá la final de la Sudamericana el 22 de noviembre.