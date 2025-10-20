Fútbol Internacional

Unidos para lograr la sede del Mundial Femenino 2031

Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para hospedar la Copa del Mundo femenina de 2031, la única presentada ante la FIFA.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 22:26
Cindy Parlow Cone, presidenta de la US Soccer, en el anuncio.
Cindy Parlow Cone, presidenta de la US Soccer, en el anuncio.181906+0000 TIM NWACHUKWU

“Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de la federación estadounidense (US Soccer), durante la presentación de la alianza en Nueva York.

“Juntos, tenemos una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial femenina más grande y con mayor impacto de la historia”, aseguró la dirigente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.

En ese momento Infantino avanzó que el gigante norteamericano podría asociarse “potencialmente” con otros miembros de la Concacaf.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La propuesta final con México, Costa Rica y Jamaica, debe ser aprobada formalmente por el Congreso de FIFA el 30 de abril de 2026 en Vancouver.