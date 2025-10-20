Unidos para lograr la sede del Mundial Femenino 2031

“Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de la federación estadounidense (US Soccer), durante la presentación de la alianza en Nueva York.
“Juntos, tenemos una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial femenina más grande y con mayor impacto de la historia”, aseguró la dirigente.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.
En ese momento Infantino avanzó que el gigante norteamericano podría asociarse “potencialmente” con otros miembros de la Concacaf.
La propuesta final con México, Costa Rica y Jamaica, debe ser aprobada formalmente por el Congreso de FIFA el 30 de abril de 2026 en Vancouver.