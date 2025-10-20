Valverde pendiente de Nico Williams pero con todos disponibles

La preocupación con Nico se debe a sus últimos problemas físicos de los últimos meses y a que en la sesión de este lunes en Lezama no participó junto a los no titulares del domingo en Elche.

Pero el extremo internacional, que salió en la segunda mitad, trabajó con los titulares en el interior de las instalaciones rojiblancas. En cambio, Robert Navarro, que sí fue titular y fue relevado precisamente por Nico tras el descanso, trabajó con el grupo de los que no estuvieron de inicio.

También introdujo en el equipo en la segunda mitad Valverde a Iñaki Williams, otro de los jugadores que recuperó el entrenador para el choque del domingo, en el que regresaron al once, después de perderse varios partidos, Oihan Sancet y Berenguer. Asimismo, estuvo disponible Mikel Vesga, aunque el medio centro alavés no salió al terreno de juego.

Tras el partido, el técnico explicó que los Williams no fueron titulares en el Martínez Valero porque habían llegado escasos de entrenamientos: "Nico venía con un entrenamiento y medio, Iñaki con dos y también Vesga, Sancet y Berenguer. No podía apostar a meterlos todos por riesgo de recaída".

El estado de todos ellos, en principio todos disponibles, se confirmará mañana tras la última sesión previa al choque del miércoles, un entrenamiento en Lezama (11.00) tras el cual Valverde y Aitor Paredes ofrecerá la rueda de prensa oficial en San Mames (14.00).

Horas después, se ejercitará el Qarabag en San Mamés (18.45), justo después de que su técnico, Gurban Gurbanov, comparezca, junto a un jugador, ante los medios (18.15).

Lo que sí es seguro es que el miércoles estarán ausentes en el Athletic sus tres bajas de larga duración, Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA, y Beñat Prados y Unai Egiluz, los dos lesionados de gravedad.