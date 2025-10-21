Amanda Nilden reemplaza a Magdalena Eriksson en la lista de Suecia

Erkisson ha causado baja como medida de precaución tras un golpe en la cabeza sufrido en el último encuentro con el Bayern Múnich ante el Colonia, por lo que ha tenido que citar a Nilden, que se concentrará con el resto de compañeras en Marbella (Málaga) para preparar el encuentro de ida, que se disputará el viernes en La Rosaleda.

. Guardametas: Jennifer Falk (Häcken), Tove Enblom (Vålerenga, NOR) y Moa Öhman (Malmö FF).

. Defensas: Nathalie Björn (Chelsea, ENG), Amanda Nilden (Tottenham, ING), Smilla Holmberg (Hammarby), Hanna Lundkvist (San Diego Wave, USA), Amanda Ilestedt (Eintracht Fráncfort, GER), Anna Sandberg (Manchester United, ENG), Elma Junttila Nelhage (Lyon, FRA) y Linda Sembrant (AIK).

. Centrocampistas/delanteras: Filippa Angeldahl, Hanna Bennison (Real Madrid, ESP), Fridolina Rolfö, Julia Zigiotti Olme (Manchester United, ENG), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, ENG), Stina Blackstenius (Arsenal, ENG), Felicia Schröder (Häcken), Kosovare Asllani (London City, ENG), Rosa Kafaji (Brighton, ENG), Rebecka Blomqvist (Eintracht Fráncfort, GER), Evelyn Ijeh (Milan, ITA) y Monica Jusu Bah (Häcken).

