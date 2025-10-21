Directiva del Juve Stabia, equipo de Serie B, intervenida por tener lazos con la mafia

El fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo, el fiscal de Nápoles, Nicola Gratteri, y el jefe de policía de Nápoles, Maurizio Agricola, explicaron en una rueda de prensa que el club está bajo control del clan D'Alessandro, mafia histórica de Castellammare di Stabia.

La investigación comenzó el 9 de febrero de 2025 cuando, durante un control, se descubrió que una persona vinculada a otro clan mafioso implicado, conocido como Imparato, se encargaba del servicio de seguridad durante los eventos deportivos.

Incluso el consuegro del jefe del clan D'Alessandro fue presidente del club, desvelaron las autoridades.

"Los desplazamientos del equipo, la seguridad, las bebidas, la gestión de las entradas: todo estaba en manos de la camorra (mafia región Campania)", afirmó Gratteri, que incluyó la cantera entre los departamentos controlados por la mafia.

"Los jugadores solo tienen que jugar, el resto pasaba por la camorra", lamentó.

Melillo, en su intervención, advirtió de lo preocupante de un caso que no será único y que, por lo pronto, afecta también al Foggia y al Crotone, ambos equipos de Serie C e igualmente con las administraciones intervenidas por las autoridades.

"Un panorama general preocupante. Mi oficina está profundamente convencida de que en el futuro se tomarán medidas similares con otros clubes: el panorama es realmente alarmante y no solo afecta a las regiones donde suelen estar arraigadas las mafias, ni solo al fútbol", dijo.

Y recordó lo sucedido en Reiti, donde 'ultras' de un equipo de baloncesto apedrearon un bus de aficionados de un equipo rival y provocaron la muerte de uno de los conductores: "Una degeneración de la lógica que rige los eventos deportivos: todo esto crea un clima en el que pueden producirse tragedias como la de Rieti".

El Juve Stabia, que compite en Serie B por segundo año consecutivo, marcha séptimo en la tabla, ocupando puestos de 'play-off' de ascenso, aunque podría suspenderse su próximo partido ante el Pádova.