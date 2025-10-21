Fútbol Internacional

El argentino Foyth, gran novedad en la convocatoria del Villarreal ante el City

Vila-real (Castellón), 21 oct (EFE).- El defensa argentino Juan Foyth es la gran novedad en la lista de convocados del Villarreal para el partido ante el Manchester City de este martes en el Estadio de la Cerámica.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 07:45
Foyth regresa tras varias semanas fuera del equipo por unos problemas musculares, mientras que el que se pierde el encuentro es el defensa Pau Navarro, que tras jugar ante el Real Betis la semana pasada, ha sido descartado para este encuentro.

El joven jugador del Villarreal venía de jugar el Mundial Sub-20, pero tuvo que entrar en la dinámica de grupo al estar sancionado el uruguayo Santiago Mouriño, expuasdo la jornada previa ante el Real Madrid.

La lista la forman los porteros Luiz Júnior, Diego Conde y Arnau Tenas; los defensas Adrià Altimira, Juan Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Alfonso Pedraza y Sergi Cardona; los mediocampistas Dani Parejo, Santi Comesaña, Pape Gueye, Thomas Partey, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Manor Solomon, Ilias Akhomach y Nicolás Pepe; y los delanteros Gerard Moreno, Ayoze Pérez, George Mikautadze y Tani Oluwaseyi.