El central ecuatoriano Willian Pacho se estrena como goleador del PSG

París, 21 oct (EFE).- El defensa ecuatoriano Willian Pacho, uno de los pilares del PSG vigente campeón de Europa, se estrenó este martes como goleador vistiendo la camiseta del equipo parisino, por el que fichó en 2024 y con el que ha jugado, hasta ahora, 66 partidos.