La 'Juve' se entrena con Zhegrova y Miretti

Los dos jugadores eran duda hasta última hora, pero trabajaron con normalidad y junto al resto de sus compañeros desde el inicio del entrenamiento.

Miretti, centrocampista de 23 años, vuelve por tanto a estar disponible tras más de dos meses de baja por una lesión en su muslo derecho, aunque no apunta a entrar en el once titular. No tiene minutos en la presente campaña.

Zhegrova, por su parte, no jugó ante el Como 1907 en la última jornada de Serie A por molestias en el la zona de la cadera, pero el atacante zurdo podrá formar parte de la expedición a España.

El croata Igor Tudor solo contará con las bajas ya conocidas del central brasileño Gleison Bremer, operado la pasada semana de su rodilla izquierda por una lesión en el menisco; del lateral zurdo colombiano Juan Cabal por una lesión en el femoral de su muslo derecho; y las del polaco Arkadiusz Milik y del italiano Carlo Pinsoglio.

