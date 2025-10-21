Messi, jugador de octubre en la MLS tras firmar 5 goles y 5 asistencias en 3 partidos

Messi llevó de la mano al Inter Miami en octubre y refrendó el pasado sábado con un triplete contra el Nashville el Botín de Oro de la MLS.

El argentino terminó la temporada regular con 29 goles y 19 asistencias y llega lanzado a los 'playoffs', que para el Inter Miami arrancarán este viernes contra el Nashville.

Messi fue protagonista con el gol de la victoria y con la asistencia ganadora en dos de las tres victorias del Inter Miami en octubre. Asistió en el triunfo contra el New England Revolution y firmó la diana de la victoria contra el Atlanta United.

El sábado, lideró la remontada del Inter Miami en Nashville, en un partido terminado con triunfo 5-2 para los hombres de Javier Mascherano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Messi es el tercer jugador desde 2005 en marcar al menos 29 goles en una temporada ganadora del Botín de Oro, tras el venezolano Josef Martínez (31 en 2018) y el mexicano Carlos Vela (34 en 2019).