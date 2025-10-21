Sporting S.M. y Plaza Amador van por el primer golpe en repechaje de Copa Centroamericana

Esta fase enfrenta a los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final, que buscarán los dos últimos boletos disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Los "leones" placinos, que quedaron fuera en cuartos de final ante el Xelajú guatemalteco, llegan a este compromiso con la moral en alto tras ganar el clásico del fútbol panameño y con la intención de golpear primero en esta serie.

El conjunto dirigido por el panameño Mario Méndez suma cuatro triunfos en cinco partidos en esta competencia, con el aporte ofensivo de Everardo Rose, autor de cuatro goles y dos asistencias, además de liderar el torneo en remates (19).

Según la página oficial del torneo, el Plaza Amador disputará su serie internacional número 14 a doble partido, con un balance histórico de cinco clasificaciones y ocho eliminaciones.

Su última clasificación en este tipo de eliminatorias se remonta a los cuartos de final de la Liga Concacaf 2017, cuando superó al CD Walter Ferretti de Nicaragua con un global de 2-1.

Por su parte, el Sporting San Miguelito, bajo la dirección del también panameño César Aguilar, ha tenido una campaña sólida, con Ángel Valencia y Yair Jaén como máximos goleadores (2 tantos cada uno), y el arquero Marcos de León, quien suma 28 atajadas, siendo uno de los más exigidos del torneo.

El cuadro de San Miguelito afrontará su primer repechaje y su tercera serie a ida y vuelta en competiciones internacionales, tras sus participaciones en la Liga Concacaf Scotiabank 2022, donde eliminó al Deportivo Malacateco de Guatemala (4-1 global) antes de caer ante Tauro FC (2-1 global).

El de este miércoles será el duelo número 56 entre ambos clubes panameños. En la serie histórica, el Sporting San Miguelito lidera con 21 victorias, frente a 14 de Plaza Amador, mientras que 20 partidos terminaron en empate.

En la Liga Panameña de Fútbol, sin embargo, las estadísticas recientes favorecen al Plaza Amador, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos, por dos triunfos del Sporting.

Sporting S.M.: Marcos De León; Jeslan Caicedo, Omar Alba, Alexis Cedeño, Kevil Galván; Ángel Valencia, Rodrigo Tello, Armando Cooper, Yair Jaén, Martín Ruiz; Ramsés De León.

Plaza Amador: Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Aimar Omar Sánchez, Eric Davis, Joel Lara, Abdul Gadiel Knight, Alberto Quintero, José Murillo, Everardo Rose y Jorlian Sánchez.

Estadio: Universitario en Penonomé, provincia central panameña de Coclé.