4-0. El Bayern acaba con el Brujas en media hora

La apuesta por Lennart Karl, un jugador de 17 años, para relevar al lesionado Serge Gnabry le dio frutos al entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

En el minuto 5, tras una jugada personal, Karl abrió el marcador con un remate desde el borde del área convirtiéndose en el goleador más joven en la Liga de Campeones en la historia del Bayern.

El Bayern jugaba sin prisa pero sin pausa, haciendo circular la pelota sin precipitarse excesivamente para llegar al remate, y en el minuto 10 estuvo a punto de marcar el segundo cuando Alex Pavlovic estrelló un balón contra un poste.

En el 14 Harry Kane marcó a puerta vacía el 2-0 tras recibir un centro de Konrad Laimer en el segundo palo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Brujas intentaba ofrecer resistencia, a ratos lograba salir jugando, pero el Bayern lo superaba en todos los aspectos, ahogando todos sus intentos de contragolpe con un retorno en bloque rápido y ordenado.

El 3-0 llegó en el minuto 34, con un fuerte remate con la pierna derecha de Luis Díaz que pegó en el travesaño antes de irse al fondo de la red.

Luis Díaz, en el minuto 45, falló un mano a mano ante el portero y luego Kane recogió el rebote y remató contra un poste.

En el segundo tiempo el Bayern bajó el ritmo y dejó jugar un poco al Brujas, pro tuvo ocasiones claras. En el minuto 58, el meta Jackers salvó un mano a mano ante Kane y en el 76 un remate de Luis Díaz fue sacado de la raya de gol por un defensa.

En el 79, Nicholas Jackson marcó el 4-0 aprovechando un rebote después de que Kompany se hubiera dado el lujo de sustituir a Kane con el partido ya resuelto y pensando en los compromisos venideros.

4 - Bayern: Neuer; Guerreiro (Bischof, 69), Upamecano (Minjae Kim, 82), Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl (Jackson, 6), Luis Díaz (Mike, 82); Kane (Goretzka, 69).

0 - Brujas: Jackers; Sabbe (Siquet, 46), Ordóñez, Mechele, Meijer; Stankovic, Audoor (Andra, 66); Carlos Forbs (Spieleers, 46), Vanaken, Tzolis (Diakhon, 80); Tresoldi (Vermant, 66).

Goles: 1-0, min.5: Karl. 2-0, min.14: Kane. 3-0, min.34: Luis Díaz. 4-0, min.79: Jackson.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Amonestó a Minjae Kim.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en la Allianz Arena de Múnich.