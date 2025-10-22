Asencio se marcha lesionado y enciende las alarmas a cuatro días del clásico

Los dos primeros son baja confirmada para el partido ante el Barcelona, mientras que Huijsen, con una lesión en el sóleo sufrida durante el parón internacional, apura para poder llegar a un encuentro clave.

Situación límite para Xabi Alonso con la posible lesión muscular de un Raúl Asencio que en los minutos previos ya estaba mostraba gestos de dolor, y que, tras un doble esfuerzo al corregir al espacio y salvar el empate de la Juventus, se echó al suelo y no pudo continuar.

El central español, que firmó un gran partido al corte, expeditivo, evitó el empate en botas de Openda, al tirarse al suelo a tapar un disparo que, detrás de Asencio, solo se hubiera encontrado con Thibaut Courtois.

Esfuerzo tras el que Asencio dijo basta. Se quedó tendido al terreno de juego y, tras ser atendido por los servicios médicos del club, abandonó el campo en el minuto 88 y deja a Xabi Alonso, a cuatro días del clásico, con solo un central sano de la primera plantilla: Éder Militao.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy